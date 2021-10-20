Вашингтон, 20 октября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Европейские лидеры сами довели регион до энергетического кризиса, когда стремились к несбыточным «климатическим мечтам», полагает автор статьи об энергетических проблемах стран Запада в американском издании The Wall Street Journal. Читатели, комментируя статью, обратили внимание на правильные действия руководства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Один из величайших в истории актов самовредительства» совершили, как утверждает автор публикации, европейские политики. Читатель с ником Joseph Breton предложил признать, что президент России Владимир Путин оказался «умнее и проницательнее» их.

По его словам, российский лидер следует принципу «Никогда не мешай своему врагу, если он совершает самоубийство». В такой ситуации России даже не нужно уничтожать Запад.

«Он будет просто смотреть, как мы сами себя уничтожаем. А потом пришлет нам лекарство по завышенной цене», — отметил пользователь.

Другой комментатор, John Sommerwerck, задал ироничный вопрос «Европе и Калифорнии». Будет ли выбросов углекислого газа меньше, если жечь не местный, а импортный газ?

Пользователь Chris J написал, что ситуация оказалась вполне предсказуемой, а Россия — не уникальной. Европа и США не помогали бы этой стране, если бы она по глупости загнала себя в такую же яму.

«Русские помнят 1990-е годы. Кстати, о глупости: Россия заняла второе место по объемам поставок нефти в США», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньскийзаявил, что по меньшей мере часть климатических целей ЕС безумны, и это показал газовый кризис в ЕС.

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