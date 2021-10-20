20 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Почему предпочтение отдают гастарбайтерам из Средней Азии, а не рабочим из стран Русского мира?

Максим Костин, , 19:34 — REGNUM В российских СМИ в последние дни на первом месте находится тема с миграционной амнистией для граждан Узбекистана и Таджикистана, под которую попадают порядка трёхсот тысяч жителей вышеназванных стран, ранее совершивших административные правонарушения в России во время своего пребывания на её территории. Чаще всего речь идёт о нарушении миграционного режима. Если не обманывает память, такие амнистии проходят регулярно, последняя была объявлена всего несколько лет назад. Послабления для мигрантов из стран Туркестана наблюдаются с завидным постоянством.

Паспорт гражданина РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом гражданам Украины, Молдавии и прочих русскоязычных стран такие поблажки не делались ни разу. Единственное, в чём удалось добиться некоторых успехов, — это упрощённое получение российских паспортов для населения ЛНР и ДНР. Но и там по-прежнему немало вопросов.

Все, кого касается данная проблема, прекрасно помнят показную «принципиальность» бездушных роботов в ФМС, когда на смерть и на пытки отправляли тех, кто стоял за Русский мир, начиная с ополченцев и заканчивая пропагандистами. Не помогало ничего, ни вмешательство депутатов и глав фракций Госдумы, ни поддержка общественности — людей попросту выкидывали из страны в лапы спецслужб постсоветских гособразований.

Тем временем гастарбайтеров из Средней Азии тысячами завозили на московские стройки, поставив оформление всей сопутствующей разрешительной документации на поток. Очень многие из этих работников впоследствии подавали на гражданство и без проволочек оное получали.

Рабочие Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вроде были приняты соответствующие законы, указы, позволяющие соотечественникам получать российские паспорта в упрощённом порядке. Подобные послабления были также введены для «носителей русского языка». Но все эти постановления так полностью и не решили проблем, стоящих перед русскими, решившими переехать на Родину.

Практика отказа в получении гражданства на пустом месте и бюрократические проволочки вкупе со скрытой системой взяток и заработка на горе людей продолжают проявляться то в одном, то в другом месте. Камнем преткновения становится ошибка в букве фамилии, имени или отчестве, отсутствие свидетельства о рождении, которое многие давно выкинули за ненадобностью или потеряли. Что удивляет, иногда отказывают по причине того, что человек не вышел из украинского гражданства. Это противоречит указам президента, но роботы на местах, потерявшие все человеческие черты, продолжают штамповать свои решения.

Понятно, что далеко не везде в отделах МВД по миграции сидят бездушные машины. Во многих подобных местах действительно всеми силами помогают обратившимся людям. Но всё-таки это скорее исключение из правил, чем повседневность.

Многофункциональный миграционный центр (с) Пресс-служба правительства Калужской области

В России давно пора ввести режим наибольшего благоприятствования для жителей стран, народы которых близки нам по ментальности, где люди той же веры и говорят на русском языке. Однако воз и ныне там. Законопроект о репатриации так и завис в дебрях Госдумы, не получив положительной оценки, и это длится уже несколько лет. Зато забота о работниках для строительной отрасли налицо. Чиновники плюют на мнение общества и продолжают гнуть свою линию.