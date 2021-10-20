Тюмень, 20 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Здание прокуратуры Тюменской области поверят на наличие в помещениях прослушивающих устройств. Требования к специалистам опубликованы на сайте госзакупок.

Genproc.gov.ru Эмблема прокуратуры РФ

Госзакупка с максимальной ценой услуг стоимостью 2,4 млн рублей подразумевает оценку звукоизоляции помещений прокуратуры региона в здании на ул. 50 лет Октября, 31.

От будущего подрядчика также требуется установить технические средства и системы защиты, а также лицензии ФСБ, ФСТЭК и Роспотребнадзора.