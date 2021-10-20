Красногорск, 20 октября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Граждане, у которых в семье есть заболевшие коронавирусом, должны особенно серьёзно отнестись к вопросам самоизоляции. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят. Нужно это сделать, и вы тем самым не допустите дальнейшего распространения инфекции», — заявил Путин.