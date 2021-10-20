«Оставайтесь дома, даже если дел невпроворот» — Путин о самоизоляции
Красногорск, 20 октября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Граждане, у которых в семье есть заболевшие коронавирусом, должны особенно серьёзно отнестись к вопросам самоизоляции. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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«Если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят. Нужно это сделать, и вы тем самым не допустите дальнейшего распространения инфекции», — заявил Путин.