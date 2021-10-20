20 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 20:52 — REGNUM Информация о том, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США после многочасовых обысков покинули вашингтонский особняк, предположительно, принадлежащий родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 20 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

"Откуда у него дом в доступности ФБР? Был бы настоящим патриотом России, то не попал бы в такую ситуацию, потому что недвижимость имел бы только на территории Российской Федерации», — отмечает Михаил К.

Многие пользователи пришли к выводу, что крупный российский капитал очень часто предпочитает США вместо жизни в России. Поэтому граждане не удивятся, если информация о принадлежности американской недвижимости российскому предпринимателю подтвердится.

«Работники, занятые в той или иной сфере деятельности на территории России, даже не в курсе, кто является реальным владельцем их предприятия. Мелкий и средний бизнесы зарегистрированы по большей части в России, владельцы у них понятно кто, но вот основной каравай в офшорах. К сожалению, крупный бизнес не хочет быть патриотичным. В итоге он и расплачивается подобными обысками спецслужбами чужих государств», — считает Булат Ж.

Олег Дерипаска World Economic Forum

Некоторые комментаторы отмечают, что данный инцидент станет прекрасной иллюстрацией перспектив российских олигархов, пожелавших отправиться с нажитым в Америку.

«Предупреждали же: не заводите за границей добра коробами. Так нет, вот, море по колено, домина в Вашингтоне. Жаль добра, а пожаловаться некому. Самый гуманный суд для олигархов в России. Не тот Дерипаска континент выбрал для постройки такого дворца», — указывает София А.

Часть людей считает, что представители крупного капитала в нашей стране не могут найти понимание в обществе, поэтому отправляются за границу, где про них никто ничего не знает.

Многие спрашивают: почему олигархи не живут в России? Да потому что простой народ будет проклинать их и плевать им в лицо. Народное осуждение — оно пострашнее любого суда. Их презирают на Родине, презирают их и за границей. Разграбление страны в 90-е народ не забыл. И нынешнее разграбление народ не забудет. Память у народа хорошая», — написала Жанна Х.

Россия 1990-х. Граждаане бывшего СССР на улице продают свое имущество Brian Kelley

Ряд пользователей указывает на то, что данное дело в итоге может оказаться очередной попыткой США надавить на российскую элиту, вышедшую из подчинения Западу.

«ФБР — как обычно. Такие скрытные. Мы вам ничего не скажем, вот вам поле разгуляться и построить теории, в которых нет смысла», — пишет Адаб Д.

«Ну, конечно. Русский олигарх — он очень плохой, против него надо дело завести. А вот против других олигархов, у которых руки в крови измараны, но они не из России, вот их трогать ни в коем случае нельзя. Америка, как всегда, в своём репертуаре», — поделился своим мнением Сергей М.

Напомним, 20 октября РИА Новости опубликовало информацию о том, что сотрудники ФБР США после многочасовых обысков покинули вашингтонский особняк, предположительно, принадлежащий родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски.