Брянск, 20 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Заместителем главы Брянской городской администрации назначена с 20 октября Валентина Миронова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Брянск

Соответствующее распоряжения подписано и.о. главы Брянской городской администрации Станиславом Кошарным. Валентина Миронова будет курировать вопросы социальной сферы Брянска. Чиновник была депутатом Государственной думы РФ седьмого созыва от Унечского одномандатного избирательного округа № 78.

Кроме того, на должность руководителя аппарата Брянской городской администрации назначена Алевтина Андреева, ранее трудившаяся здесь в статусе заместителя главы.