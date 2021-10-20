Красногорск, 20 октября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. С 30 октября по 7 ноября составит период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В связи с этим с учетом сложившейся обстановки безусловно поддерживаю предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением заработной платы за работниками в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — заявил Путин.