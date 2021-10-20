Тверь, 20 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2022-й год и период до 2024 года рассмотрен на заседании регионального правительства, которое провел 20 октября губернатор Игорь Руденя. Документ определяет основные тенденции развития ключевых отраслей экономики и социальной сферы региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что сегодня базовой задачей является дальнейший рост экономики, поддержка традиционных и высокотехнологичных отраслей, создание новых рабочих мест. Прогноз социально-экономического развития региона должен ориентироваться на показатели, достаточные для достижения национальных целей развития в Верхневолжье. В первую очередь это развитие промышленности, строительной отрасли, малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, туризма», — отметил на заседании Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что в ближайшие три года основным направлением развития экономики должно стать решение задачи по стабилизации численности населения Тверской области.

Согласно прогнозу, до конца 2023 года индекс физического объёма валового регионального продукта должен составлять 103,6%. Достичь этого показателя планируется за счёт реализации крупных инвестиционных проектов в строительстве (ООО «Шелл Нефть», ОЭЗ «Завидово», Детская областная клиническая больница, Западный мост), а также в сельском хозяйстве (АО «Агрофирма Дмитрова Гора», ООО «Румелко-Агро»).

Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в 2023 году прогнозируется в 117,4% (56,4 млрд рублей). Наибольший объём производства продукции в АПК демонстрируют Калининский, Ржевский, Конаковский и Бежецкий районы. Индекс промышленного производства в регионе к 2023 году прогнозируется в 105,6%, что выше показателя в среднем по Российской Федерации. Рост показателя связывают с выходом на проектную мощность тех инвестпроектов проектов, которые были заложены в регионе в 2019 году.

Как отмечалось, более 80% промышленного производства региона сконцентрировано в пяти муниципалитетах Верхневолжья — Твери, Торжке, Удомельском городском округе, Конаковском и Калининском районах. По прогнозу социально-экономического развития к 2024 году рост промышленного производства должны обеспечить Бежецкий район, Пеновский, Западнодвинский и Лихославльский муниципальные округа, ЗАТО Озёрный.

Согласно рассматриваемому документу, к 2023 году объём инвестиций в основной капитал без федерального бюджета и инфраструктурных монополий составит 97,5 млрд рублей. Объёмы экспорта к 2024 году должны увеличиться до 659,4 млн долларов США. Для сравнения — в 2020 году общий объём экспорта в регионе составил 440,2 млн долларов США. Ключевые направления — машиностроительная продукция, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

Игорь Руденя по итогам рассмотрения документа дал поручение региональному министерству экономического развития, всем исполнительным органам государственной власти, главам муниципалитетов скорректировать государственные программы Тверской области и программы развития муниципальных образований в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития на 2022-й год и период до 2024 года.