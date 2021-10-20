Цхинвал, , 15:05 — REGNUM Военнослужащие ВС Южной Осетии прибыли в Абхазию для участия в совместных военных учениях. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба минобороны Южной Осетии.

На учениях Mil.ru

Сообщается, что о проведении учений договорились президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов. Сообщается, что в ходе учений будут тажке применять артиллерию и авиацию.

«Личный состав от Республики Южная Осетия будет применён в составе тактического воздушного десанта, а также для выполнения последующих совместных учебно-боевых задач по уничтожению вероятного противника», — говорится в сообщении пресс-службы.

В югоосетинском военном ведомстве отмечают, что учения позволят военнослужащим из двух республик обменяться опытом и укрепить войсковое товарищество.