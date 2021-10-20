Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге одновременно будут закрывать на ремонт по две-три станции метро. Об этом 20 октября сообщил замначальника Петербургского метрополитена Дмитрий Бурин на Международном инновационном форуме пассажирского транспорта «Smart Transport», передает пресс-служба городской подземки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ремонт в метро

По его словам, по плану в феврале 2022 года на капитальный ремонт закроется вестибюль №2 станции «Московская» (выход к автобусу в аэропорт «Пулково»). Сейчас готовится документация на проведение процедуры закупки. В январе 2023 года планируется закрытие на капремонт станции «Ладожская», а в марте этого же года — станции «Удельная» (на данный момент по ним ведется проектирование, — прим. ред.). Планируемые сроки работ на каждой станции — 11 месяцев. Также в планах на 2024 год — капремонт станции «Озерки» и вестибюля №2 станции «Технологический институт».

«Станции «Московская» и «Технологический институт» имеют по два вестибюля, поэтому закрытие одного из них не отразится на комфорте и качестве обслуживания пассажиров», — заметили в пресс-службе метрополитена.

Закрытие станций на капитальный ремонт необходимо, в первую очередь, для восстановления гидроизоляции тюбинговой обделки наклонных ходов и несущей способности строительных конструкций. Также требуется восстановить ресурс эскалаторов и привести инженерные системы станций к нормативным требованиям действующего законодательства.