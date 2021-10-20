Джакарта, , 15:03 — REGNUM Индонезия и три страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подтолкнули Ассоциацию к усилению давления на военную хунту Мьянмы, сообщает CNN Indonesia.

Мьянма

На встрече министров иностранных дел стран АСЕАН в начале этой недели Индонезия, Малайзия, Сингапур и Филиппины объединились и потребовали, чтобы АСЕАН оказала большее давление на военную хунту Мьянмы.

Встреча министров проходила «напряженно», поскольку не все страны согласились усилить давление на Мьянму.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 914 носителей коронавируса.

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