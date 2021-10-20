* талибам — запрещённая в России организация

Москва, , 15:02 — REGNUM Захватившие власти в Афганистане представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не должны использовать территорию Исламской Республики для создания угроз сопредельным странам. С таким призывом к боевикам выполнять ранее данные им обещания 20 октября выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Афганистан

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Во вступительном слове к заседанию по проблемам Афганистана в московском формате российский министр подчеркнул, что исламисты не должны угрожать своим ближайшим соседям в Центральной Азии, которые являются союзниками России.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в ходе встречи с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ему удалось обсудить с ними вопрос формирования нового правительства Афганистана. Лавров указал на то, что в Москве уже оценили меры по стабилизации ситуации в стране, которые в настоящее время предпринимаются движением.

«Отмечаем предпринимаемые организацией усилия по стабилизации военно-политической обстановки и налаживанию деятельности государственного аппарата», — сказал глава МИД РФ.

При этом он подчеркнул, что смену власти в Афганистане необходимо рассматривать как уже свершившийся факт. По его словам, предыдущее правительство страны во главе с Ашрафом Гани не оправдало ожиданий мирового сообщества в деле национального примирения и ушло в прошлое.

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«Теперь же ответственность за жизни афганцев возлагается на движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Москве проходит третье заседание московского формата по Афганистану с участием представителей десяти стран региона, а также делегации движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На встрече обсуждались вопросов военно-политической обстановки в регионе, а также оказание гуманитарной помощи населению Афганистана.