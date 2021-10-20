Ярославль, 20 октября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Ярославской области объявлено экстренное предупреждение. В регионе ожидается усиление ветра и сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Ярославской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Согласно данным ярославского гидрометцентра, непогода придёт в регион с 18:00 20 октября и продержится сутки. Основную опасность представляет усиление ветра до 12−17 метров в секунду. Также ночью 21 октября в отдельных районах области может пройти дождь с мокрым снегом.