Сеул, 20 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2021 году темпы роста экономики Южной Кореи составят 4,3%, что соответствует июльскому прогнозу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Kenny J Lee Южная Корея

По их словам, данное решение принято в связи с ростом экспорта.

Тем не менее эксперты считают, что правительство Южной Кореи должно пересмотреть свою денежно-кредитную политику, так как частное потребление и инвестиции практически не восстанавливаются.

Что касается темпов экономического роста Южной Кореи в 2022 году, МВФ понизил свой прогноз на 0,1%, до 3,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты финансового института Hana Institute of Finance считают, что темпы роста экономики Южной Кореи в 2022 году составят 2,8%.

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