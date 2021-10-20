Бишкек, 20 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Минимальная заработная плата в Киргизии почти в семь раз ниже, чем в России, и в пять раз меньше, чем в Белоруссии, — сообщило 24.kg. По итогам августа 2021 года в Киргизии она составила 22$, в Казахстане — $100, Белоруссии — $159, России — $174.

Бедность

Жителям Киргизии «часто рассказывают, как хорошо и дешево здесь жить: электричество почти ничего не стоит, продукты самые доступные по цене в регионе, коммуналка тоже обходится дешевле, чем у соседей. Однако то, что и доходы у большинства в стране невысокие, при этом остается за кадром», — отмечает автор статьи Татьяна Кудрявцева.

По размеру средней зарплаты Киргизия также оказывается худшей среди всех стран Евразийского экономического союза. В Киргизии она составляет 19,5 тысяч сомов (16,5 тыс. рублей), по сравнению с прошлым годом она выросла на 9,2%.»

Это самый низкий показатель среди всех стран Евразийского экономического союза. У партнеров по интеграции средняя зарплата выше в 2,5−3 раза».

Сравнивая МРОТ и возможности выживания на него, издание приходит к неутешительным выводам

«В той же России или Казахстане на МРОТ вполне можно выжить. Его хватит не только на один вид продуктов, но и на все сразу. Еще и на заправку личного автомобиля деньги останутся. В той же Беларуси на минимальную зарплату можно купить почти в 10 раз больше мяса и в пять раз больше молока, чем в Кыргызстане. А ведь мы гордо зовем себя аграрной республикой. Только вот доходы, судя по подсчетам и ценам на базарах, совсем не позволяют нам покупать отечественную продукцию в достаточных для сытой жизни объемах … разрыв в уровне жизни и возможностях только увеличивается. Но власти продолжают уверять, что все не так плохо».