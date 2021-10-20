Москва, 20 октября 2021, 14:58 — REGNUM Россия и Белоруссия в 2023 году проведут масштабное совместное учение «Щит Союза», заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Он добавил, что наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение «Щит Союза».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу на совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии заявил, что блок НАТО укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства.
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