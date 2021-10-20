Москва, 20 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия в 2023 году проведут масштабное совместное учение «Щит Союза», заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«Подведены и одобрены итоги совместной деятельности наших оборонных ведомств с 2019 по 2021 год, запланированы мероприятия по обеспечению военной безопасности до 2024 года, утверждён соответствующий план», — заявил министр.

Он добавил, что наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение «Щит Союза».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу на совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии заявил, что блок НАТО укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства.

Читайте также: Шойгу: НАТО укрепляет военную инфраструктуру вблизи Союзного государства