Тюмень, 20 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Тюмени 20 октября 2021 года было рассмотрено дело об административном правонарушении руководителя Музея частных коллекций Гая Першинга. Об этом сообщает объединённая служба судебной системы Тюменской области.

(сс) Пивоваров Игорь Николаевич Тюмень

Установлено, что 2 июля 2021 года в помещении некоммерческого частного учреждения культуры «Музей частных коллекций» в городе Тюмени, расположенного по ул. Парфенова, 40, обнаружены и изъяты 1588 археологических объектов.

Согласно выводам археологической экспертизы, объекты представляют научную и культурно-историческую ценность для Российской Федерации.

В ходе опроса 44-летний Гай Першинг пояснил, что все предметы археологии принадлежат ему, и с 2005 года он формировал музейный фонд посредством скупки, обмена, приобретения в дар исторических артефактов. Каких-либо подтверждающих документов о совершении сделок с предметами археологии он не предоставил.

Суд признал его виновным в совершении сделок с археологическими предметами в нарушение требований, установленных законодательством, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.