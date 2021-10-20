В Тюмени у директора частного музея изъяли по решению суда 1588 артефактов
Тюмень, 20 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Тюмени 20 октября 2021 года было рассмотрено дело об административном правонарушении руководителя Музея частных коллекций Гая Першинга. Об этом сообщает объединённая служба судебной системы Тюменской области.
Установлено, что 2 июля 2021 года в помещении некоммерческого частного учреждения культуры «Музей частных коллекций» в городе Тюмени, расположенного по ул. Парфенова, 40, обнаружены и изъяты 1588 археологических объектов.
Согласно выводам археологической экспертизы, объекты представляют научную и культурно-историческую ценность для Российской Федерации.
В ходе опроса 44-летний Гай Першинг пояснил, что все предметы археологии принадлежат ему, и с 2005 года он формировал музейный фонд посредством скупки, обмена, приобретения в дар исторических артефактов. Каких-либо подтверждающих документов о совершении сделок с предметами археологии он не предоставил.
Суд признал его виновным в совершении сделок с археологическими предметами в нарушение требований, установленных законодательством, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.