Екатеринбург, 20 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В ходе проведенной инспекции за 9 месяцев 2021 года пекари и кондитеры Свердловской области оштрафованы на 2,38 млн. рублей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

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За прошедший период проинспектировано 9,2 тонны хлебобулочных изделий. Из них забраковано 849 килограмм.

Кондитерских изделий проверено 3,6 тонны. Забракованными из них оказались 0,5 тонны.

Причинами забраковки стали нарушения правил маркировки, отсутствие документов на продукцию. Выданы предписания об устранении нарушений и приостановке выпуска продукции

Кроме того, в 2,3% хлебобулочных изделий и в 9,6% кондитерской продукции была найдена плесень. Непригодные образцы изъяли из оборота.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области советует местным жителям перед покупкой ознакомиться с информацией на этикетке и не употреблять продукцию с истекшим сроком годности.