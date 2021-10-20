Ульяновск, 20 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области вторые сутки подряд число вылечившихся от COVID-19 превысило количество вновь выявленных случаев заражения, составив соответственно 420 и 390. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

По данным на 20 октября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 90 082 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 390.

Победили болезнь 79 405 пациентов, из них за последние сутки вылечились 420 ковидных больных. Доля выздоровевших в Ульяновской области составляет 88,15% (от общего числа подтверждённых случаев заражения).

Пандемия унесла жизни 2850 жителей региона, в том числе за последние сутки умерли 13 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году дистанционные консультации врачей получили более 400 жителей отдалённых сёл Ульяновской области.