Лондон, 20 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Компания Lexus представила для авторынка Великобритании новую спецверсию LC Coupe, которая получила название Black Inspiration. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Lexus Lexus LC Coupe Black Inspiration

Новинка отличается черным окрасом кузова, который дополняют 21-дюймовые колесные диски такого же цвета. В черном цвете также выполнены: радиаторная решетка, кожухи наружных зеркал заднего вида, рамка фары и задних фонарей.

Внутри купе установлены кресла с электроприводом и регулировками в десяти направлениях, которые обтянуты полуанилиновой кожей.

В список оснащения входят: аудиосистема премиум-класса Mark Levinson с 13 динамиками и проекционный дисплей.

Ранее стало известно, что Lexus представит в России кроссовер NX нового поколения в четырех версиях и с тремя различными двигателями.

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