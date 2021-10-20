Нальчик, 20 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки, 19 октября, подтверждены тесты на коронавирус у 112 человек. Это самый большой показатель за все время пандемии, следует из данных федерального оперативного штаба. Общее число носителей коронавируса достигло в республике 33 766.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом, по данным минздрава региона, выздоровел из них 31 451 пациент, в том числе справились в болезнью и выписаны за последние сутки 74 пациента. Скончались за сутки шесть жителей региона, а всего с начала пандемии — 881 человек.

«В настоящее время в госпиталях получают медицинскую помощь 1369 пациентов (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях — 145 человек», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном 20 октября на официальной странице в соцсети Instagram.

При этом стоит отметить, что всего в республике создано пять ковидных госпиталей, в которых развёрнуто 1430 коек.