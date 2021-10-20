Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России по футболу Дик Адвокат посадил дерево на территории клубной академии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба команды.

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Адвокат прибыл в Санкт-Петербург и впервые посетил академию «Зенита», где для него организовали экскурсию. Также он пообщался с руководством и тренерами академии.

«Эта академия европейского уровня, это важно для развития игроков», — сказал Адвокат.

Напомним, Адвокат был главным тренером «Зенита» с 2006 по 2009 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок России, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год он возглавлял сборную России.