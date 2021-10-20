Тамбов, 20 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Тамбовской области 20 октября подтверждено 167 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 46 тыс. 352 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 43 тыс. 632 пациента, в том числе 150 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1023 человека. Восемь новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.