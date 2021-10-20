Джакарта, 20 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 914 носителей коронавируса, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 20 октября 2021 года в Индонезии выявили 4 237 201 случай заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки коронавирус смогли побороть 1207 человек. Всего переболели коронавирусом в Индонезии более четырех миллионов жителей.

С 19 по 20 октября от COVID-19 в Индонезии погибли 28 человек. Всего эпидемия унесла жизни 143 077 жителей Индонезии.

В Индонезии зарегистрировали 16 376 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень вакцинации против коронавируса в столице Индонезии Джакарте достиг 99,8%.