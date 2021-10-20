Москва, , 14:44 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории республики двух российских военных объектов.

Сергей Шойгу Mil.ru

«Сегодня (20 октября) с моим белорусским коллегой подписали протоколы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории Республики Беларусь российских военных объектов», — сказал Шойгу.

Он уточнил, что речь идет об узле системы предупреждения о ракетном нападении в городе Барановичи и радиостанции Военно-морского флота в городе Вилейка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу на совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии заявил, что блок НАТО укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства.

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