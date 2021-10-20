Варшава, 20 октября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Газовый кризис в Европейском союзе показал, что как минимум часть климатических целей ЕС безумны. Об этом лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил 20 октября в интервью изданию Gazeta Polska.

Piotr Drabik Ярослав Качиньский

Политик раскритиковал программу сокращения углеродных выбросов ЕС к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 1990 года, известную как Fit for 55. Эту программу, предполагающую сокращение выбросов до нуля к 2050 году, Еврокомиссия приняла в рамках климатической стратегии ЕС.

«По меньшей мере часть так называемой зелёной политики — это безумие, а в других случаях — теории без доказательств», — подчеркнул Качиньский.

Он добавил, что на долю Европы приходится только 8% парниковых газов, и утверждать, что она меняет климат, нельзя. Над авторами программы Fit for 55, мягко говоря, смеются.

Рост цен на энергоносители так сильно бьёт по странам ЕС, что их население просто не согласится терпеть повышение дальше ради каких-то бездоказательных теорий, сказал политик.

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