Москва, , 14:43 — REGNUM Конкретная дата вывозного рейса из Афганистана для российских граждан пока не определена. Москва прорабатывает этот вопрос. Об этом 20 октября в кулуарах третьего заседания московского формата по Афганистану заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

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«Мы сейчас над ним работаем, над конкретной датой работаем», — сказал в беседе с ТАСС дипломат.

Также, по его словам, прорабатывается и вопрос поставки Россией гуманитарной помощи в Афганистан.

«Как только дата будет, объявим», — добавил посол.

Он также подчеркнул, что говорить о признании правительства радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока преждевременно, поэтому эту тему на заседании по Афганистану в московском формате обсуждать не будут.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре более 300 граждан России заявили о желании покинуть Афганистан.