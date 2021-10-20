Париж, 20 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Игра-симулятор экстремальных видов спорта Riders Republic станет временно бесплатной. Об этом 20 октября сообщает издание Eurogamer.

Sergey Galyonkin Стенд Ubisoft на E3 2018

Поиграть в Riders Republic бесплатно можно будет с 21 по 27 октября 2021 года. Однако в течение этих дней суммарное игровое время на каждого пользователя не будет превышать отметки в четыре часа.

Релиз Riders Republic должен состояться 28 октября 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Stadia.