Улан-Удэ, 20 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ в подвале многоэтажного дома найден человеческий череп. На страшную находку 16 октября наткнулся работник управляющей компании.

(сс) PeterDargatz Череп

По данным портала «Байкал-Daily», в настоящее время следователи проводят по этому факту проверку. В частности, назначено судебно-медицинское исследование для определения возраста, пола, расы, а также даты смерти человека.

«Также будут проводиться другие исследования для идентификации покойного по найденным останкам», — передаёт портал заявление следственного управления СКР по Бурятии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Бурятии нашли на своём огороде человеческие кости, возраст которых приблизительно оценили в 6 тыс. лет.

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