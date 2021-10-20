Ярославль, 20 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Прокуратура Заволжского района Ярославля возбудила дело об административном правонарушении на перевозчика из-за высадки ребёнка, который не смог оплатить проезд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Ярославской области.

Gradkostroma.ru Автобус

Ранее ИА REGNUM сообщало о скандале, разразившемся после того, как кондуктор высадила из автобуса на Северо-восточной окружной дороге 12-летнюю девочку. Ребёнок добирался домой пешком.

Своё обращение в прокуратуру направила и депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова. По результатам прокурорской проверки на перевозчика завели дело.

«По результатам проверочных мероприятий 06.10.21 в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего услуги по перевозке пассажиров по маршруту №40 в Заволжском районе города Ярославля, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч2.1. ст. 11.33 КоАП РФ (нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса), индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства», — сообщается в ответе прокурора Заволжского района.

Отметили в прокуратуре и то, что оснований для принятия каких-либо иных мер не имеется.