Вашингтон, 20 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Фанатам Destiny 2 придётся доплатить, чтобы получить доступ к новым подземельям из дополнения Witch Queen. Об этом 20 октября сообщает издание Eurogamer.

Bungie.net Подклассы Стазиса в Destiny 2

Как оказалось, разработчики из Bungie не стали включать новые подземелья в стандартное издание дополнения и в сезонный пропуск. Теперь геймерам придётся либо приобретать делюкс-издание Witch Queen, либо докупать подземелья отдельно.

Напомним, что релиз дополнения Witch Queen состоится 22 февраля 2022 года. Оно будет доступно на PC, игровых консолях и платформе Stadia.