Ульяновск, 20 октября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских провёл личный приём граждан, обратившихся к нему с просьбой решить социально важные проблемы. Общение с жителями состоялось в приёмной президента России в регионе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ulgov.ru Алексей Русских

На личном приёме поднимались вопросы газификации, ремонт дорог, строительства фельдшерско-акушерского пункта. Так, житель села Сиуч Майнского района попросил ускорить работы по проведению газа в дома граждан. Строительство газопроводов идёт с 2020 года. По данным властей, пуск газа планируется выполнить до конца ноября.

«Газификация — это приоритетная задача, которую поставил всем регионам президент страны, поэтому мы в этом направлении очень активно работаем», — сказал Алексей Русских.

Он поручил решить вопрос с обеспечением теплоснабжения в домах до газификации населённого пункта. И пообещал 1 декабря приехать на пуск газа.

Другой сельчанин попросит отремонтировать дорогу Чердаклы — Новый Белый Яр — Вислая Дубрава. Глава региона дал поручение исполняющему обязанности министра транспорта Евгению Лазареву за счёт экономии на торгах отремонтировать дополнительно не менее 1,5 км дороги, пообещав, что в ноябре лично побывает на данном участке трассы.

Также рассмотрен вопрос об открытии фельдшерско-акушерского пункта в селе Вышки Ульяновского района, где проживают более 570 жителей. Под медпункт в населённом пункте выделены кабинеты в школе, которые в 2022 году будут отремонтированы. Затраты оцениваются в 1,8 млн рублей. Алексей Русских рекомендовал руководителю муниципального образования провести ремонт до 1 сентября 2022 года.

Кроме того, губернатор поддержал предложение об установке детской площадки на территории двора пяти домов по проспекту Гая и улице Державина в Ульяновске. Администрация города должна решить вопрос до середины ноября.