Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Ресторан Матильды Шнуровой, бывшей жены музыканта Сергея Шнурова, закрылся. Об этом 20 октября пишет издание «Афиша Daily».

Скриншот с YouTube Матильда Шнурова

Причина закрытия заведения под названием Bio My Bio не называется. «Возможно, проект будет открыт снова», — говорится на официальном сайте ресторана.

ИА REGNUM напоминает, что Bio My Bio был открыт в 2020 году, пока жители Санкт-Петербурга находились на самоизоляции из-за пандемии. Проект был посвящён «растущей осознанности» — упаковка продукции ресторана была биоразлагаемой, а продукты не содержали глютен, лактозу и сахар.