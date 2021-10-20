Нюрбург, Германия, 20 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Компания Porsche проводит финальные тестовые испытания Cayman GT4 RS на трассе Нюрбургринг. Видео с заездом размещено на канале компании в YouTube.

Porsche Новый Porsche 718 Cayman GT4 RS

Новый Cayman GT4 RS будет представлен в ноябре. Однако новинка уже смогла установить новый рекорд скорости.

Водитель-разработчик Йорг Бергмайстер смог проехать трассу в 20,832 км на слегка замаскированном серийном автомобиле за 7:09,300 минут.

Более короткий круг в 20,6 км новинка прошла за 7: 04,511 минуты — на 23,6 с быстрее, чем стандартный 718 Cayman GT4.

Специалисты компании немного поработали с моделью перед испытаниями. Так, Porsche Cayman GT4 RS получил гоночные кресла и покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

Пока нет подробностей о том, какие технические характеристики будут у новинки.

Напомним, Porsche 718 Cayman GT4 оснащается 4,0-литровым оппозитным мотором V6 мощностью 414 л. с. и 418 Нм крутящего момента.

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