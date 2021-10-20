Красноярск, 20 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Старший советник юстиции Виталий Пацан приказом генерального прокурора РФ от 19 октября 2021 года назначен на должность прокурора города Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 октября в прокуратуре Красноярского края.

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Виталий Пацан родился в 1971 году. Окончил юридический факультет Красноярского государственного университета. В органах прокуратуры работает с марта 1997 года.

С мая 2011 года по ноябрь 2020 года был Рыбинским межрайонным прокурором. С ноября 2020 года занимал пост прокурора Уярского района.

Напомним, с июля 2011 года прокурором Красноярска был Александр Лейзенберг. В октябре 2021 года его назначили первым заместителем прокурора Пензенской области.

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