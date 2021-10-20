Владимир, 20 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Во Владимирской области 20 октября подтверждено 297 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Всего в области были зарегистрированы 59 тыс. 370 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 51 тыс. 925 пациентов, в том числе 70 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2140 человек. За последние сутки подтверждено семь новых летальных случаев.