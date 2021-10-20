Тбилиси, , 14:29 — REGNUM Оппозиционные партии в Грузии почти завершили создание теневого правительства страны. Об этом 20 октября сообщил журналистам член партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе.

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«У «Лело» будут ключевые позиции. Теневой кабинет создаётся, когда вы не выиграли выборы, когда вы выигрываете выборы, это настоящий кабинет», — сказал Джапаридзе.

Он сообщил, что окончательный состав теневого правительства будет объявлен завтра, 20 октября, после того, как кандидатов согласуют все представители объединённой оппозиции.

Напомним, 2 октября в Грузии прошёл первый тур выборов в органы самоуправления. Второй тур назначен на 30 октября. Несмотря на то, что это выборы муниципального уровня, в оппозиции заявляют, что победа на них обеспечит смену власти в стране.

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