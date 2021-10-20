Вашингтон, 20 октября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В возрасте 56 лет скончался американский актёр Кристофер Эйрс. Об этом 20 октября сообщает портал ComicBook.

Смерть

Известно, что Эйрс страдал от хронической обструктивной болезни лёгких — вероятно, причиной его смерти послужили осложнения после одной из последних операций. Сообщается, что актёр «ушёл в окружении семьи и близких».

Кристофер Эйрс наиболее известен как голос Фризы — одного из центральных антагонистов манги и аниме Dragon Ball. Он также озвучил многих других аниме-персонажей.