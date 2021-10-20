Нальчик, 20 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии работники предприятий, которых обязали привиться, но они не исполнили предписаний, будут отстранены от работы. Об этом говорится в постановлении регионального управления Роспотребнадзора от 19 октября 2021 года.

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«Обеспечить отстранение от работы всех сотрудников, не предоставивших сертификат о вакцинации или медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации <…> до предоставления сертификата о вакцинации или медицинского заключения или до отмены действия данного постановления», — говорится в постановлении главного санитарного врача республики Жирослана Пагова.

В документе не оговаривается, с какого числа будут отстраняться непривитые сотрудники. Ранее, 15 июля 2021, местное управление Роспотребнадзора обязало вакцинировать всех сотрудников, занятых в сфере торговли, общественного питания, услуг, правоохранительных и госорганов и других сферах.

Постановлением предписывалось привить первым компонентом вакцины своих сотрудников до 10 августа, вторым — до 1 сентября 2021 года.

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