Салехард, 20 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. На Ямале восемь школ оборудуют боксами для хранения телефонов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб ЯНАО Боксы для сотовых телефонов

Боксы установят в школах Салехарда, Лабытнанги, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Губкинского, Надыма, Тарко-Сале. Всего будет закуплено 352 бокса — по одному на класс.

Данный эксперимент даст возможность ребятам не отвлекаться на гаджеты во время занятий в классе. Если практика будет удачной, её внедрят в других школах Ямало-Ненецкого автономного округа.