Калуга, 20 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Региональный центр компетенций Калужской области (РЦК) по итогам III квартала 2021 года вошёл в топ-10 федерального рейтинга, заняв восьмую позицию. Об этом 20 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное Агентство развития бизнеса на базе, которого был создан специализированный Региональный центр компетенций в сфере производительности труда.

Фото Агентства развития бизнеса Калужской области Калужская область показала 100% по основным производственным показателям

Калужская область продемонстрировала наилучший результат — 100% по следующим показателям: уровень удовлетворенности компаний работой РЦК, выполнение плана по охвату предприятий и старту проектов, укомплектованность штата, в том числе сотрудниками, рекомендованными к реализации самостоятельных проектов.

«Восьмое место в рейтинге мы уверенно держим со II квартала 2021 года. Тем не менее, стремимся к более высоким показателям. В планах — совершенствование работы с предприятиями области», — отметил руководитель РЦК Калужской области Иван Широков.

Рейтинг РЦК проводится ежеквартально, чтобы повысить качество реализации проектов на предприятиях-участниках, выявить регионы с самым успешным опытом для обмена лучшими практиками. В рейтинге принимают участие РЦК, реализующие мероприятия нацпроекта не менее 10 месяцев. На сегодняшний день это РЦК 40 субъектов РФ.