Калужане вошли в топ-10 федерального рейтинга «Производительность труда»
Калуга, 20 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Региональный центр компетенций Калужской области (РЦК) по итогам III квартала 2021 года вошёл в топ-10 федерального рейтинга, заняв восьмую позицию. Об этом 20 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное Агентство развития бизнеса на базе, которого был создан специализированный Региональный центр компетенций в сфере производительности труда.
Калужская область продемонстрировала наилучший результат — 100% по следующим показателям: уровень удовлетворенности компаний работой РЦК, выполнение плана по охвату предприятий и старту проектов, укомплектованность штата, в том числе сотрудниками, рекомендованными к реализации самостоятельных проектов.
Рейтинг РЦК проводится ежеквартально, чтобы повысить качество реализации проектов на предприятиях-участниках, выявить регионы с самым успешным опытом для обмена лучшими практиками. В рейтинге принимают участие РЦК, реализующие мероприятия нацпроекта не менее 10 месяцев. На сегодняшний день это РЦК 40 субъектов РФ.