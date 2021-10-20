Астрахань, 20 октября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В Астраханской области 20 октября подтверждено 248 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 63 тыс. 787 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1348 человек.

За весь период 1856 человек скончались. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,03.