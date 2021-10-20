Лондон, 20 октября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Аудитория приключенческой игры Sea of Thieves достигла отметки в 25 млн человек. Об этом 20 октября сообщает издание PCGamer.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

В честь этого события в игре стартовал тематический ивент. Все геймеры, которые зайдут в Sea of Thieves до 26 октября 2021 года, получат 25 тыс. золотых монет и 25 дублонов.

Добавим, что Sea of Thieves — это многопользовательская игра, посвящённая пиратским приключениям. Её релиз состоялся в 2018 году.