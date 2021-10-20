Москва, 20 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Новогоднее шоу «Ёлка в «Крокусе» возвращается в офлайн. Как сообщают организаторы, представление пройдет с соблюдением всех мер безопасности в одном из крупнейших концертных залов Москвы «Крокус Сити Холле» с 25 по 30 декабря 2021 года и со 2 по 8 января 2022 года. Дед Мороз с Русского Севера вернётся в «Крокус Сити Холл», чтобы спасти Новый год и вместе с гостями праздника дать отпор коварному колдуну Агрызу. На стороне мага будут персонажи, которых хорошо знают дети и взрослые, — Баба-Яга, Снежная королева и другие сказочные злодеи. Масштабное шоу перенесет гостей в путешествие по волшебной вселенной — действие будет разворачиваться как на сцене, так и в зале. Если захочется продолжить путешествие в «Крокусе», зрителей ждет уникальный сюрприз — бесплатный билет на интерактивное онлайн-шоу «Пять чудес Деда Мороза».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя елка

Уже дома ребенок малыш сможет увидеть прямое продолжение сказки, которая происходила на сцене, погрузиться в приключения в мире Деда Мороза, узнать в героях интерактивной сказки тех персонажей, с которыми недавно познакомился в «Крокусе», и сам станет главным участником захватывающей новогодней истории.

Как сообщают организаторы шоу, в этом сезоне оно обещает быть беспрецедентным и долгожданным, ведь только здесь на сцене оживут абсолютно новые, оригинальные, не имеющие аналогов в мире авторские сюжеты. Их уже 20 лет разрабатывает выдающийся режиссер-сказочник Владислав Дружинин. Билеты уже можно приобрести на сайте, а если шоу не получится посетить по причине заболевания COVID-19, билет будет действителен на «Ёлку в «Крокусе» и в следующем году.