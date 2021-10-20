Томск, 20 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Томская скорая помощь работает в усиленном режиме, сообщили ИА REGNUM 20 октября в областной администрации.

Bryansku.ru Скорая помощь

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За последнюю неделю на томскую станцию скорой помощи поступило 9102 звонка. На вызовы бригады выезжали 4164 раза, в том числе 1231 раз — к пациентам с симптомами ОРВИ, гриппа и СОVID-19.

Уточняется, что в связи с сезонным подъёмом заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом в Томске количество выездов бригад скорой помощи в течение последних трёх недель выросло на 30%.

Ежедневно на смене работают от 36 до 40 бригад скорой. Среднесуточная нагрузка на бригаду — более 20 вызовов.

«По поручению губернатора мы формируем дополнительные бригады для увеличения мощностей службы скорой медицинской помощи в пиковую нагрузку», — прокомментировал главный врач станции скорой медицинской помощи Николай Родионов.

По его словам, часть вызовов берёт на себя частная неотложная помощь. Ей передаются вызовы, не носящие экстренного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 октября в Томской области выявлено 45 903 носителя коронавируса, выздоровели 37 734 человека, скончались 583 ковид-пациента.