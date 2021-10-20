Чебоксары, 20 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Чувашии продолжает расти количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Также в республике регистрируют очередные летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По сведениям на 20 октября, с начала пандемии в Чувашии заражение коронавирусом официально выявлено у 36 090 жителей, в том числе за последние сутки — у 137 человек. Напомним, что сутками ранее был подтверждён 131 случай заражения коронавирусом, до этого — 118.

Победили болезнь 31 883 пациента, из них за последние сутки вылечились 16 человек. В целом доля выздоровевших составила 88,34%.

Жертвами пандемии стали 2575 жителей, из них 19 октября скончались 15 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, для ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях студентам и ординаторам выплачивается стипендия в размере 3 тыс. и 5 тыс. рублей соответственно в рамках договора о целевом обучении. Так, в 2021 году ряды медиков городской клинической больницы № 1 в Чебоксарах пополнили 22 выпускника медицинских вузов и колледжей.