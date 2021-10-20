Бандунг, Индонезия, 20 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Оползни и наводнения снова обрушились на город Бандунг в провинции Западная Ява в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Kurier.at Наводнение в Индонезии

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С обрыва высотой 12 метров оползень обрушился на дом. Инцидент произошел в деревне Чиколе. На место происшествия выехали специалисты.

Наводнение обрушилось на село Бабакан и привело к подтоплению 13 домов. Несколько автомобилистов унесло течением. Ситуацию удалось взять под контроль, как только дождь прекратился.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,0 произошло в море у побережья Папуа в Индонезии.