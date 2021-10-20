Тюмень, 20 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Тюмени с 1 ноября прекращается движение садоводческих маршрутов и общественный транспорт переходит на зимнее расписание. Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

Tgt72.ru Автобусы Тюмени

Закрытие пригородных рейсов позволяет усилить работу общественного транспорта в Тюмени.

При этом автобусы по маршрутам №№ 32, 36, 36-к, 97, 100, 119, 120-к, 129, 134, 135, 138, 143, 144, 145-к, 147, 151-к, 152-к, 153, 155-к, 156, 157, 158 продолжат курсировать ежедневно на протяжении всей зимы.

Актуальное расписание маршрутов Тюмени можно уточнить в мобильном приложении «Тюменский транспорт». В ближайшее время появятся на остановках таблички с обновлённым зимним расписанием.