Набережные Челны, Татарстан, 20 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Экстренную посадку в Набережных Челнах совершил самолёт с хабаровской хоккейной командой «Амур». Об этом 20 октября сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Nbc.aero Международный аэропорт Нижнекамск (Бегишево) имени Н.В. Лемаева

Отмечается, что самолёт около полуночи вылетел из аэропорта. Однако через 20 минут появилась информация о разгерметизации передней двери.

Пилоты запросили посадку и начали снижение. Самолёт успешно сел в аэропорту вылета. Никто из пассажиров не пострадал.

На борту находилось 50 человек, из которых восемь— экипаж. Спортсмены вылетели в Хабаровск в 5:30 утра.

Напомним, 19 октября «Амур» играл на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов — 3:2.